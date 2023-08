(Di martedì 8 agosto 2023)(SPAGNA) - Calciomercato paradossale a, dove continuano ad arrivare giocatori nonostante il club catalano non abbia ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi ...

BARCELLONA (SPAGNA) - Calciomercato paradossale a Barcellona , dove continuano ad arrivare giocatori nonostante il club catalano non abbia ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi ...Tra i vari nomi nelladel mercato della Roma era spuntato anche quello di Beltran , attaccante del River Plate . ...il giocatore alcuni giorni fa quando la trattativa risultava ancora. ...Uno dei nomi sulladel gm portoghese è quello di Arnautovic . Mou lo ha già allenato e lo ... Gli emiliani non hanno intenzione di privarsi dell'ex Inter e la trattativa èpoiché i ...

Lista bloccata ma il Barcellona compra: clausola da un miliardo per il baby Darvich Corriere dello Sport

Bloccare un contatto su Facebook: ecco come farlo in modo rapido e in pochi semplici passaggi sia da smartphone che da PC.Instagram ha introdotto una nuova funzione per proteggere gli utenti da immagini e video indesiderati nei messaggi diretti, siglati DM. Si tratta di funzioni che tutelano la privacy di qualsiasi utent ...