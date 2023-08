L’Inter ha chiuso per Samardzic | in settimana le visite mediche

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023)hacon l’Udinese per, mancano solo gli ultimi dettagli di Fabbian con i friulani: in settimane leFumata bianca per il passaggio di Lazaral. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa dei nerazzurri con l’Udinese ha raggiunto la sua conclusione con soddisfazione di tutte le parti in causa. Il giocatore prenderà aluno stipendio inferiore al milione e mezzo. In, non appena l’Udinese avrà ultimato gli ultimi dettagli per il passaggio di Fabbian in bianconero, arriverà l’ufficialità. Per i nerazzurri, messa a posto la porta e il centrocampo, rimane solo il capitolo punta per completare il loro mercato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM