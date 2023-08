Linea alta velocità interrotta tra Bologna e Firenze | ritardi oltre 100 minuti

(Di martedì 8 agosto 2023) Ancora disagi sulladell'tra. La circolazione è infattidalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino. Ispezioni di agenti della polizia ferroviaria sono in corso all'interno della galleria 'Firenzuola' che si estende molto in lunghezza: per questo motivo sarà necessario tempo per completare le verifiche.

Ancora disagi sulladell'velocità tra Bologna e Firenze. La circolazione è infatti interrotta dalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino. Ispezioni di agenti della polizia ...Circolazione interrotta e pesanti ritardi sullavelocità a causa della chiusura temporanea di una galleria . La comunicazione è arrivata dal sito di Rfi e riguarda la segnalazione della presenza di estranei all'interno del tunnel tra ...Segnalati ritardi che vanno dai 120 ai 150 minuti, controlli delle forze dell'ordine

Estranei in galleria: bloccata da ore la linea Alta velocità tra Firenze e Bologna. Pesanti ritardi la Repubblica

Ritardi oltre le tre ore a Firenze e Bologna, la circolazione dei treni è stata deviata su un percorso alternativo: sul posto gli agenti della Polfer ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...