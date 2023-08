L’incapacità della Sicilia di spendere i fondi europei e l’inopinato silenzio di Schifani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 agosto 2023) I sindaci stanno impazzendo. Dopo l’emergenza maltempo, dopo l’emergenza caldo, dopo l’emergenza incendi, volevano andare in ferie, poveretti, se lo meritano anche loro. E invece gli tocca stare al telefono, cercare il deputato, il dirigente in assessorato, l’amico funzionario, magari il presidente Renato. Lui no, non parla. E se parla è per ringraziare Matteo Salvini (lo ha fatto ancora, annunciando la riapertura dell’aeroporto di Catania: «Ringrazio Matteo Salvini che ha seguito da vicino con spirito di servizio e concretezza ogni fase dell’emergenza»). Suonano i telefoni, impazziscono le chat. Ma nessuno che dice una parola: è caos sul Pnrr in. La Regione è a un passo dal perdere 2,4 miliardi didel grande piano comunitario, dopo la rimodulazione delle risorse da parte del governo Meloni. La vicenda è grave. ...