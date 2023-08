“L’ha tradita con una 25enne” La coppia vip si separa | 11 anni di matrimonio e 2 figli e ora è addio definitivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 agosto 2023) Un’altravip che si. Sposati da ben 11, sarebbe stato un tradimento di lui a far sre la miccia. Stando a quanto riporta Us Weekly, i due famosi, che sono genitori di due bambini di 12 e 6, avrebbero tentato di dare una seconda chance alla loro relazione, ma senza risultati. Il tradimento con una donna più giovane sarebbe ormai archiviato e come detto soprattutto lei ha provato a salvare ilma poi è stata scritta la parola fine. Le voci di un presunto flirt di lui risalgono infatti a diversi mesi fa. La moglie, ormai ex secondo i media, sarebbe venuta a conoscenza del tradimento già lo scorso marzo, ma avrebbe comunque continuato a indossare la fede nuziale e a fare di tutto per recuperare la relazione da cui sono nati anche due ...