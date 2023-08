L’emozionante duetto di Andrea Bocelli e Gloria Gaynor

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 agosto 2023) Si è conclusa con la cifra record di 2.2 milioni di euro, la Celebrity Adventures in Italy 2023, uno dei più grandi eventi benefici internazionali promosso dae Veronica. L'appuntamento, dal 2014 divenuto ormai annuale, si è tenuto in Toscana e ha radunato come ogni anno grandi nomi italiani e internazionali chiamati daisotto il segno della beneficenza. Tantissimi gli ospiti illustri presenti anche in questa edizione: tra questi, Gerard Butler,(che ha duettato con il tenore sulle note di "Besame Mucho") e Nathalie Emmanuel, Kris Reichert, Katie Cassidy, Oliver Trevena, Luke Watson, Andrew Grey, Loren Allred, Alessandro Preziosi, Massimo Ciavarro e Valeria Marini, tra gli altri.Celebrity Adventures rappresenta ormai un'imperdibile tradizione per il pubblico ...