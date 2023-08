Legge 104 e assicurazione vita | detrazione più alta per i disabili | fondamentale la documentazione da consegnare al CAF

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 8 agosto 2023) I beneficiari della104 possono usufruire di unaagevolata per quanto riguarda l’sulla: ecco come richiedere lo sconto. L’è dunque detraibile dal 730 per i titolari della104? In via generale, questo tipo di polizza è considerata per i non invalidi una spesa detraibile. Il punto, quindi, è capire se valgono le stesse regole anche per gli invalidi, titolari della104.sullacon104 – ilovetrading.itPer i nonsono detraibili al 19% le polizze disullae contro il rischio di invalidità permanente. Ci sono però ...