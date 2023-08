Lecco | prolungato il contratto a Foschi | accordo fino al 2025

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Il condottiero dei sogni del, Luciano, siederà ancora sulla panchina del club appena neo promosso in Serie B. Dopo la stagione perfetta, culminata con la realizzazione del sogno della promozione in Serie B, la società ha voluto fortemente rinnovare il rapporto con il proprio tecnicoal giugno del. Non solo, il condottiero ad essere confermato. Infatti, in maniera analoga, il club diha deciso ed ufficializzato il ritorno del direttore generale Domenico Fracchiolla con il quale il tecnico ha da sempre avuto un rapporto importante. SportFace.