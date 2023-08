«Le tenniste trans sono maschi falliti | non devono gareggiare con le donne» | le frasi choc della tennista icona lgbt+ Navratilova

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) Non c’è pace per le personenel mondo dello sport. Talvolta neanche da chi si definisce promotore dei diritticomunità Lgbtqia+. Martinadel tennis mondiale con 9 vittorie a Wimbledon e considerata sostenitrice delle istanzecomunità arcobaleno, ha definito «ingiusta e scorretta» la decisione dell’associazione tennis degli Stati Uniti (Usta) di far partecipare ai tornei femminili le atlete, definendole «». Dichiarazioni che ha rilasciato in alcune conversazioni sui social, in cui commentava in particolare la vittoria di unagender, Alicia Rowley, in alcuni tornei femminili over 55 organizzati dall’Usta. «Hey Usta, il tennis femminile non è per ...