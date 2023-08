“Le telefonate | il sangue | il furto” | così si vuole riaprire il delitto di via Poma

... Roberto Iacono: aveva alcune macchie disui pantaloni, ma l'esame del Dna ha appurato che ... riesaminando tutti gli atti dell'indagine, e riascoltando le registrazioni delledi Reyes ...... che come scritto dai magistrati ha dato il via a "una lunga scia di fatti di", il 23 ... lui era alla mia destra e faceva. A un certo punto ho sentito tre passi che si avvicinano da ......cosa dissero nelle, ma anche che " se me lo avessero chiesto prima , nell'imminenza dei fatti, l'assassino non sarebbe libero ". L'antimafia vuole indagare ancora sulla traccia di...

Via Poma, il sangue, le chiamate, il furto al caveau. L'Antimafia su Simonetta Cesaroni: «Si voleva spostare il corpo» Corriere Roma

Ma ce ne fu una molto misteriosa nell’ascensore del palazzo di via Poma. C’è poi la questione delle telefonate relative a prima e dopo il delitto, in particolare quelle anonime ricevute frequentemente ...Tra i suggerimenti degli esperti c'è quello di riascoltare Massimo Carminati, autore del furto al caveau. Le telefonate anonime alla vittima ...