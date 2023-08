Le sbarre | il banco delle torture | la testa rasata | libera una 53enne | segregata dal 2011 dal marito

(Di martedì 8 agosto 2023) Nella pittoresca cittadina francese di Forbach, al confine con la Germania, la polizia francese ha attuato un blitzndo una donna di 53 anni che, da 12 anni, era tenuta. La donna accusa ildi averla tenuta rinchiusa dal, vittima di abusi,e violenze, nell’appartamento in cui risiedevano a Forbach. Il blitz della polizia è scattato all’alba della mattina di ieri 7 agosto, nell’appartamento dei due coniugi, entrambi tedeschi, situato in avenue Saint-Rémy, proprio nel centro di Forbach. Secondo Le Républicain Lorrain, un giornale locale, era stata proprio la donna a chiedere aiuto. Domenica sera, infatti, la vittima è riuscita ad accedere a un telefono e con quello ha subito chiamato i soccorsi in Germania. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa francese France ...

«Dodici anni di inferno, segregata e torturata dal marito»: shock in Francia per il ritrovamento di una donna di 53 anni che accusa il coniuge di averla tenuta rinchiusa dal 2011, ...