Le rubano la borsa mentre fa il bagno in mare | arrestate due persone

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stava facendo il, in un lido di Procida, ed aveva lasciato lapoggiata ai piedi di lettino e ombrellone: approfittando della distrazione della bagnante, un uomo e una donna hanno afferrato lae si sono allontanati. Speravano di farla, franca ma altri clienti dello stabilimento hanno visto tutto e hanno allertato i carabinieri. In pochi minuti i militari della stazione di Procida sono arrivati sul posto, in località Marina Grande, ed hanno rintracciato i due ladri poco distanti dal lido, e li hanno arrestati per furto aggravato. Recuperata lae il suo contenuto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I due, una volta entrati in casa, avrebbero portato via il portafoglio, che era riposto all'interno di unaappesa sull'attaccapanni, dandosi alla fuga. All'interno del portafoglio vi erano 300 ...Recuperata lae il suo contenuto. I due sono stati ristretti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di furto aggravato. ...Durante l'attività la Polizia di Stato ha anche rinvenuto nel bagagliaio del mezzo unaschermata (la cui funzione è notoriamente quella di eludere i sistemi antitaccheggio degli esercizi ...

Le rubano la borsa al tavolo mentre balla in un locale sui Lungarni ... Questure sul web

La vittima in acqua per difendersi dalla calura agostana, la sua borsa poggiata ai piedi di lettino e ombrellone. Approfittando della distrazione della bagnante, due uomini hanno raccolto ...Amara sorpresa per una donna che l'altra sera, intorno alle 22, non ha più trovato la borsa che aveva lasciato incustodita per una mezzoretta in un locale sui Lungarni. Il tempo di fare un ballo che i ...