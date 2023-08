Le proteste fanno fare retromarcia a Gualtieri | rivoluzione sulla Fascia Verde

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023)Ztldi Roma c'è l'intesa tra Regione Lazio e Comune. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Francesco Rocca e Robertosono pronti a far slittare di almeno un anno lo stop ai mezzi Diesel Euro 4. Ai proprietari di questi mezzi, sarà garantita per almeno un anno in più la circolazione libera nei quartieri semicentrali. A chi invece possiede mezzi più vecchi (con benzina Euro 0,1 e 2, gasolio Euro 0,1,2,3) saranno concessi o sessanta accessi liberi oppure la possibilità di percorrere tra i 600 e i 4000 chilometri annui in base all'anzianità del mezzo posseduto. Con l'approvazione di queste modifiche, sarebbe permesso a Roma di rispettare tutti i parametri sull'emissione di inquinanti elimitazione del gas serra. L'ufficializzazione arriverà nel giro di ...