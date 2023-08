Le imprese di autotrasporto non devono più pagare la "tassa occulta" richiesta dall'Art

(Di martedì 8 agosto 2023) "Un provvedimento attesissimo da Anita, un'ottima notizia per il settore dell'". Così Riccardo Morelli, presidente dell'associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le...

Così Riccardo Morelli, presidente dell'associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta ledimerci e logistica che operano in Italia e in Europa ha commentato la notizia ......a minacciare scioperi ed hanno incontrato nel pomeriggio i tecnici del ministero dellee ... Autotrasportatori Tra i provvedimenti approvati, c'è l'esclusione del settore dell'merci ..."Si esclude il settore dell'merci dalle competenze dell'Art, l'autorità ...nell'ambito del decreto all'articolo 10 e 11 due interventi che permettono di ristorare le...

Imprese autotrasporto merci: ultimi giorni per inviare le domande di ... Ipsoa

Plauso delle associazioni per il provvedimento inserito all’interno del Decreto Omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri ...giugno 2023 vs 2022: -9,4% (1.390 unità immatricolate verso 1.534) Non accenna ad arrestarsi la flessione del mercato dei veicoli trainati che a giugno fa registrare -9,4% rispetto allo stesso mese ...