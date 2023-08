(Di martedì 8 agosto 2023) Nel grande braciere in cui s’è trasformata la Sardegna, è andato a fuoco anche ilche a Quartu cinge lo specchio d’acqua di, lodei, sul first appeared on il manifesto.

La libertà di parola è un'ovvia minaccia per qualsiasi ideologia e, per spargere sale sulle, ... sprofonderà nella mediocrità, il che fa partescopo dell'abbassamento degli standard. * Le ...Due donne e un bambino sono rimastenell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 7 agosto) sulla tangenziale sud. Il sinistro in prossimitàsvincolo del Drosso, nel territorio di Beinasco: è qui che una ...... 'Delitto sadico è considerato in particolare quello nel corso del quale sono state inferte... Dunque, in aiutopsicopatico intervengono persone che hanno cura di lavare il pavimento, di ...

Le ferite dello stagno dei fenicotteri, bruciato il canneto di Molentargius Il Manifesto

(LaPresse) Un operaio è rimasto ferito lunedì mattina nell'esplosione in un impianto di produzione di vernici nella periferia di Dallas. Le ...Incidente sulla Noalese, a Treviso: un Suv taglia la strada a una corriera della Mom ed entrambi finiscono fuori strada. Almeno 4 i feriti, fortunatamente non gravi. L'incidente è ...