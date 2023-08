Le conseguenze del declino cinese

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 agosto 2023) All’inizio di quest’anno si prevedeva un forte rimbalzo dell’economiasostenuto dai consumi interni e da una ripresa del commercio internazionale, ma non è andata così. A luglio le esportazioni della Cina sono diminuite per il terzo mese consecutivo registrando un calo del 14,5 per cento, mentre le importazioni sono scese del 12,4 per cento, aggravando una crisi prolungata che sta alimentando preoccupazioni per le prospettive di crescita della seconda economia mondiale. I dati di luglio segnano il crollopiù netto dall’inizio della pandemia nel febbraio 2020. L’attività manifatturiera si è contratta per 4 mesi consecutivi, rivelando un ambiente debole per le esportazioni che mette in discussione il motore dell’economia. Il calo a due cifre delle importazioni di luglio – molto più grave del previsto – ha dimostrato ...