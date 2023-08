Le chat in Google Messaggi ora sono più sicure che mai

...Meet, Teams e Skype. La condivisione dello schermo durante le videochiamate rappresenta l'... Infine, sappiamo che WhatsApp sta migliorando la sua esperienza divideo grazie al supporto per ...... così WhatsApp si allinea all'offerta di app specializzate comeMeet , Microsoft Teams o ... come levocali per comunicare all'interno dei gruppi scovate nell'app beta per Android . Parlando ...Chatbot e Live- per servirti di questa modalità di assistenza, tramite la quale è possibile ... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti die Microsoft. Collabora con riviste di ...

Microsoft porta Bing Chat su Google Chome e browser mobile GizChina.it

In un panorama in cui l'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando il modo in cui esploriamo il web, la decisione di Microsoft di diffondere l'influenza di Bing Chat AI oltre al suo pr ...Microsoft sta pensando di aprire le porte ai plugin per Bing Chat: come ChatGPT, l'IA a Redmond potrà potenziarsi a breve.