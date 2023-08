Lazio | un attaccante verso Cosenza | La Mantia alla Feralpisalò

(Di martedì 8 agosto 2023) Laneo-promossa in Serie B ha trovato l'che cercava sul mercato: Andrea La, 32 anni ex Empoli e Lecce,...

Commenta per primo La Feralpisalò neo - promossa in Serie B ha trovato l'che cercava sul mercato: Andrea La Mantia , 32 anni ex Empoli e Lecce, in arrivo in ... Crespi dalla, Di Tacchio ...Con una notizia pubblicata sul proprio sito laha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo dell'danese Gustav Tang Isaksen, 22 anni, proveniente dal Midtjylland. . 8 agosto 2023Per il cartellino dell'danese, 22enne, comunque, ladovrebbe versare circa 10 milioni di euro più bonus nelle casse del Midtjylland. - foto LivePhotoSport - . pdm/com 08 - Ago - 23 ...

La Feralpisalò neo-promossa in Serie B ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato: Andrea La Mantia, 32 anni ex Empoli e Lecce, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Spal. La Mantia ...Con una notizia pubblicata sul proprio sito la Lazio ha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo dell'attaccante danese Gustav Tang Isaksen, 22 anni, proveniente dal Midtjylland. (ANSA). (ANSA) ...