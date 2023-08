Lazio | Maximiano in uscita | lo aspetta l’Almeria

(Di martedì 8 agosto 2023) Il calciomercato non riposa mai e a dimostrarlo ci sono i tanti colpi che interessano moltissime compagini. A lavorare alla propria rosa anche la, chiamata a fare una stagione – se possibile – migliore di quella precedente. Nella lista dei partenti è spuntato il nome di, pronto ad accasarsi al, lasciando il club dopo appena un’annata completamente deludente e al di sotto delletive.altive deluse Portoghese di origine, dopo la gavetta nel suo paese Luisha disputato una stagione nella massima serie spagnola, vestendo la maglia del Granada. Un rendimento discreto e un posto da titolare fisso, con ben 35 gettoni registrati, seppur 55 le reti subite. Una sola annata per convincere la ...

... e Lotito ha bloccato la cessione diall' Almeria . Gli spagnoli sono pronti ad acquistarlo con obbligo di riscatto a 9,5 milioni. L'accordo con laè stato raggiunto nel week - end, ...Commenta per primo Accordo raggiunto tra lae l'Almeria per. Il portiere portoghese andrà in Spagna per 9 milioni di euro. C'è già l'accordo anche tra il calciatore e il club di Liga. Manca solo il via libera di Lotito per il ...Ieri infatti contestualmente laaveva praticamente cedutoall'Almeria : la Samp si aspettava un tentativo dei biancocelesti, che da tempo monitoravano Audero, ma il blitz di Tinti e i ...

[themoneytizer id=”99064-6] L’Almeria è pronta ad acquistare Maximiano a 9,5 milioni di euro, ma la Lazio non lo lascerà partire senza la garanzia di un sostituto. Poteva essere Audero, ma ieri ha tr ...Con Audero più vicino all'Inter, la Lazio sempre alla ricerca di un secondo portiere visto che Maximiano (al momento bloccata la cessione all'Almeria) ...