Lazio | Lotito sfida il Napoli | nel mirino Rui

Leggi su 11contro11

(Di martedì 8 agosto 2023) Il mese di agosto continua a stupire tantissimi tifosi, grazie alle contrattazioni di calciomercato. Con una lunghissima sequenza di acquisti, prestiti e cessioni ogni società sta attuando un rivoluzionario restyling alla propria rosa di calciatori. A tale mantra non si sottrae il presidente dellaClaudio, pronto are ilper ottenere il difensore Mario Rui. Tuttavia la trattativa che vede protagonista l’ex Roma è irta di ostacoli. Scopriamone gli ultimi dettagli.-Rui, cosa mancherebbe per la cessione col? Ad occupare il presidente azzurro sono anche i rinnovi e una delle contrattazioni con diversi nodi da sciogliere, è quella che vede protagonista il trentaduenne portoghese. Il contratto di quest’ultimo è in scadenza per il 2025, ma il ...