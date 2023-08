Lazio | Guendouzi alternativa a Ricci | concorrenza dall’Inghilterra

La priorità dellaper il centrocampo è Ricci, ma i biancocelesti preparano anche il piano B che porta aNon solo Samuele Ricci per il centrocampo della: anche se il granata resta il nome principale, i biancocelesti preparano anche un piano B, vista la difficoltà della trattativa con i ...Commenta per primoin pressing per Ricci . I biancocelesti attendono a stretto giro una risposta dal Torino dopo ... secondo cui patron laziale avrebbe messo nel mirino Mattéo, di ...La priorità dellaper il centrocampo è Ricci, ma i biancocelesti preparano anche il piano B che porta aNon solo Samuele Ricci per il centrocampo della: anche se il granata resta il nome principale, i biancocelesti preparano anche un piano B, vista la difficoltà della trattativa con i ...

Lazio, Guendouzi è l'idea per il centrocampo "Non è l'ideale per ... Radio Radio

C’è il piano B se non arriva Ricci Se non dovesse andare a buon fine la trattativa per Ricci, la Lazio virerebbe su un centrocampista che milita in Ligue 1. Si tratta di Matteo Guendouzi, classe ’99 ...Lazio alla ricerca di un centrocampista per Sarri sul calciomercato: oltre a Ricci, opzione Guendouzi, su cui c'è la concorrenza della Premier League ...