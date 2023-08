Lauren James si scusa con Michelle Alozie e giura di imparare dall’incidente

Leggi su justcalcio

(Di martedì 8 agosto 2023) Sito inglese:si èta conper l’incidente che l’ha portata all’espulsione durante la vittoria dell’Inghilterra agli ottavi di finale contro la Nigeria e ha promesso didall’esperienza. L’attaccante è stato espulso per aver deliberatamente appoggiato il difensore nigerianoa tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari rimanenti a Brisbane. L’Inghilterra è sopravvissuta all’espulsione per passare ai quarti di finale 4-2 ai rigori dopo che la partita era finita a reti inviolate dopo i tempi supplementari. Tutto il mio amore e rispetto per te. Mi dispiace per quello che è successo. Inoltre, per i nostri tifosi inglesi e per i miei compagni di squadra, giocare con e per voi è il mio più grande onore e ...