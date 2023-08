L’attacco di Ken Loach a Le Pen e Meloni | “Non lasciamoci ingannare dalla propaganda La solidarietà è più forte dell’estrema destra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) “Noi siamo dei buoni vicini per natura, non siamo ostili con gli altri e abbiamo anche una tradizione die azione nella nostra comunità. Queste due cose unite sono più fortie questo è ciò che dobbiamo ricordare”. Così Ken, durante la conferenza stampa di presentazione del film “The Old Oak”, diretto con Paul Laverty, al Locarno Film Festival, ha voluto lanciare un messaggio esplicito alle destre. “Possiamo sconfiggere questa– ha aggiunto parlando con il pubblico – non dobbiamo sostenere Le Pen, o l’italiana…. Non dobbiamo cadere nel loro inganno”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.