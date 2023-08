La vita dell’iconico attore Steven Seagal oggi – è appena riconoscibile

Leggi su it.newsner

(Di martedì 8 agosto 2023)ha vissuto unamolto tumultuosa. Sempre in movimento e residente in diverse parti del mondo, il notoha inizialmente fatto un passo nel mondo dello spettacolo attraverso un atto di fede.ha recitato in alcuni film di grande incasso e una volta era una delle più grandi star d’azione in circolazione, solo per svanire in una relativa oscurità. Allora, cos’è successo? E che aspetto ha adesso? Ecco tutto ciò che devi sapere suè diventato adulto molto rapidamente, lasciando il suo paese natale prima del suo 18° compleanno. Da allora, l’, musicista e poliziotto di 1.93m (!) ha fatto di tutto, diventando una star del cinema oltre che un maestro di ...