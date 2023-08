La vignetta della settimana sulla bacheca di un locale è grottesca | Le auto elettriche sono come

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 agosto 2023) Laproposta daldi una città italiana è decisamente comica: ecco a cosa paragona leLestanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro natura ecologica e alle tecnologie in continua evoluzione. Esistono diversi vantaggi derivanti dall'uso di. In primis esse non emettono gas di scarico nocivi durante il funzionamento, contribuendo a ridurre l'inquinamento dell'aria e l'impatto sul cambiamento climatico. In secondo luogo, hanno costi operativi inferiori rispetto allea combustione interna grazie ai prezzi minori dell'energia elettrica rispetto ai carburanti fossili. Inoltre, richiedono meno manutenzione poiché ...