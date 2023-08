La Ternana accelera | tre nuovi arrivi Ecco Labojko | Casasola e Mantovani

I rossoverdi riprendono a lavorare a Narni Scalo, domenica c'è la gara di Coppa Italia contro la ...Capitolo terzino: per Corrado e Beruatto l'ostacolo è rappresentato dall'elevato prezzo fissato rispettivamente dae Pisa. Ciò potrebbe portare a spostarsi su Di Chiara della Reggina ma su di ...Per la fascia sinistra della difesa, l'altra opzione è Nicolò Corrado, ma lavuole continuare a puntare su di lui e . Rinaudo e Bigon studiano inoltre un 'colpo' in mezzo al campo . È forte l'...

La Ternana accelera, tre nuovi arrivi Ecco Labojko, Casasola e ... Quotidiano Sportivo

Importante scatto in avanti del mercato rossoverde. Sono arrivati Labojko, Casasola e Mantovani. Jakub Labojko, centrocampista polacco classe ’97, si è legato alla Ternana fino al 30 giugno 2026. E’ r ...Attaccante esperto, è reduce da una stagione non felicissima. Bisogna battere la concorrenza della Feralpisalò ...