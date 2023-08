La tempesta «Hans» si abbatte sul Nord Europa | alberi caduti | tetti divelti | allagamenti e blackout – I video

(Di martedì 8 agosto 2023) Precipitazioni intense, furiose raffiche di vento fino a 130km/h, alluvioni lampo e grandinate. La«Zaccaria» (nome ufficiale datogli dall’Università di Berlino), ribattezzata sul web «», sta colpendo in queste ore tutto il. Secondo gli esperti, potrebbe essere la perturbazione atmosferica più forte degli ultimi 30 anni ad aver mai colpito Stati quali Danimarca, Norvegia e i Paesi baltici. I filmati diffusi sui social mostranosradicati,e pali della lucee nelle zone marittime, onde alte fino a 8-9 metri. Le autorità hanno diramato l’allerta meteo per almeno 10 nazioni: Svezia, Olanda, Danimarca, Germania, Norvegia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e infine ...

Precipitazioni intense, furiose raffiche di vento fino a 130km/h, alluvioni lampo e grandinate. La"Zaccaria" (nome ufficiale datogli dall'Università di Berlino), ribattezzata sul web "", sta colpendo in queste ore tutto il Nord Europa. Secondo gli esperti, potrebbe essere la ......dal sistema di bassa pressione "" hanno costretto alla cancellazione dei voli e alla chiusura di molte strade. Disagi alla mobilità stradale, ferroviaria e aerea Le conseguenze dellasi ...Gli effetti della' si contano dal nord al sud della Svezia. Diverse case sono state allagate e alcune auto sono rimaste bloccate a causa dell'innalzamento delle acque, ma sono state ...

La tempesta «Hans» si abbatte sul Nord Europa: alberi caduti, tetti ... Open

Il maltempo colpisce il Nord Europa. Strade allagate e feriti in Norvegia per la tempesta Hans. Cancellati molti traghetti e ritardi nei voli. Le autorità ...(LaPresse) Il maltmpo colpisce il Nord Europa. Strade allagate e feriti in Norvegia per la tempesta Hans. Cancellati molti traghetti, ritardi ...