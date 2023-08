La strana «guerra» contro Lukaku

(Di martedì 8 agosto 2023) L'ultimo capitolo è stata la mozione dei grandi vecchi, il pantheon degli juventini di sempre convocato in assemblea plenaria per spiegare che no, scambiare il serbo per il belga non conviene. Anzi. Tema già sviluppato a lungo nel corso dell'ultimo mese sul giornale rosa che ha aperto una sorta di battaglia senza quartierel'idea dello sbarco diin maglia bianconera. Non scambiandolo con Vlahovic e nemmeno insieme. insomma, no e basta.che, come ha brillantemente sintetizzato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che sul 'tradimento' di RL all'Inter ha costruito lo scoop dell'estate, si è improvvisamente scoperto "giovane per l'Inter e vecchio per la Juventus". Di più, bollito. Sulla fase discendente della parabola della sua carriera, fisicamente inaffidabile e perennemente in lotta con la bilancia. ...

Il secondo è unacommistione di rivendicazioni politiche, attacchi tra maggioranza e ... vedi energia -, che falsano in modo determinante il funzionamento del mercato. Si stabilisce un ...DYMAXION L'inventore della Dymaxion , l'americano Buckminster Fuller, progettò questatre ... In una Francia in piena secondamondiale, in cui la benzina scarseggiava, il designer Paul ...... ha riferito alla testata locale.ua, ammettendo il pieno coinvolgimento dei servizi di ... "il che potrebbe mettere l'Ucraina in una posizione di svantaggio in unadi logoramento". Gli ...

La strana guerra di Piero (Fassino) Italia Informa

C'è un giornale che da settimane, quasi ogni giorno, attacca il belga per il suo tradimento all'Inter, dicendone di tutti i colori. Sarebbe bello capire il perché - LUKAKU, IL TRADIMENTO ALL'INTER ...ROMA – C’è una strana convergenza fra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Non sul salario minimo, però: quella è tutta da verificare, l’incontro a Palazzo Chigi si terrà a giorni e le posizioni appaiono an ...