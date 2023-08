La strana estate (vuota) della Riviera romagnola

Leggi su panorama

(Di martedì 8 agosto 2023) Mario il bagnino è meglio delle statistiche ufficiali. Il suo termine di riferimento sono le sdraio vuote. «Guardi quanti ombrelloni chiusi» dice al cronista di Panorama. «Almeno il 20 per cento non li ho ancora aperti e siamo all'8 di agosto, erano anni che non succedeva». Stessa lamentela di Giada, l'estetista delle «sciure», che solitamente fanno la fila per rifarsi unghie e trattamenti estetici. «L'anno scorso non avevamo un attimo di respiro, per trovare posto ci dovevano chiamare una settimana prima, in questi giorni si può prenotare oggi per domani». Chi scrive,è un habitué. Quella del 2023 è la mia 13esimaa Milano Marittima, la capitale del divertimento e del riposo eco chic nella più grande pineta sullaadriatica. Mai era capitato di trovare posteggio ...