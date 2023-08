La Sirenetta | Una profonda immersione nell’atteso film live-action

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 agosto 2023) L'attesissima versionede "La", che ha conquistato le sale cinematografiche con un incasso di oltre 542 milioni di dollari allo mondiale, è pronta per il debutto in streaming. Mark the date: 6 settembre 2023, un giorno che i fan di Disney+ hanno impazientemente atteso. Ariel e il suo mondo: la storia che continua a incantare Ariel, la vivace sirena e figlia del maestoso Re Tritone, ha sempre desiderato esplorare il mondo umano. Il suo fascino per la vita al di là delle onde la porta a innamorarsi del principe Eric, sfidando le rigide leggi del suo mondo. Questo amore proibito la spinge a fare un accordo rischioso con la perfida strega marina Ursula, un patto che potrebbe cambiare il suo destino e quello di tutto il regno sottomarino.