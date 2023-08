La Sirenetta | ecco quando il live-action arriva in streaming su Disney+

(Di martedì 8 agosto 2023) Lailcon Halle Bailey, Javier Bardem e Melissa McCarthyinsu, dopo il debutto in sala a maggio 2023 con 542 milioni di dollari al botteghino mondiale La(qui la nostra recensione), la rivisitazione in chiavedel classico d’animazione vincitore dell’Oscar, che ha debuttato nelle sale lo scorso maggio incassando più di 542 milioni di dollari al botteghino mondiale, arriverà suil 6 settembre 2023. La storia Laracconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, ...

Il live-action de La Sirenetta sta per approdare su Disney+: ecco quando arriverà in catalogo il film con Halle Bailey ...La Sirenetta, la rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione vincitore dell’Oscar®, che ha debuttato nelle sale lo ...