La sicurezza delle IA alla prova del Defcon?

(Di martedì 8 agosto 2023) Tra pochi giorni avrà inizio la 31esima edizione del, probabilmente la più grande convention di hacker etici del mondo e l’intelligenza artificiale ha guadagnato il centro del palcoscenico con la complicità della Casa Bianca, che ha dato pieno sostegno all’AI Village. Accade così che l’area deldedicata all’intelligenza artificiale ospiterà il più grande evento di penetration testing pubblico volto a valutare i livelli diprincipali piattaforme IA, tra cui quelle di Google e OpenAI. In altre parole, centinaia di esperti verificheranno se e in che misura sia possibile sabotare la tecnologia del momento. A questo proposito sarà estremamente interessante vedere quali saranno i risultati finali, ma sarà decisamente curioso capire come verrà approcciato il tema e quali si riveleranno le ...