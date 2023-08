(Di martedì 8 agosto 2023) Rudiha fatto una: la decisione dell’allenatore azzurro è un chiaro indizio sul calciodel Napoli Il Napoli in questi giorni sta affrontando la seconda parte del suo ritiro prestagionale a Castel di Sangro sotto la guida del nuovo allenatore azzurro Rudi, che ha ereditato la squadra campione d’Italia da Luciano Spalletti. Il tecnico francese, insieme alla società e agli uominidella dirigenza, sta costruendo quello che sarà il Napoli del futuro che tra meno di due settimane scenderà in campo a Frosinone per l’esordio in Serie A con l’obiettivo di difendere lo scudetto cucito sul petto della maglia azzurra. Dovrà farlo senza Kim Min Jae, miglior difensore dello scorso campionato di Serie A, accasatosi al Bayer Monaco dopo il pagamento della clausola di 55 milioni da ...

... con la presidente Vittoria Pasceri e la vice presidente Milena. Presente anche Aurora La ... Ladel premio al cardiologo italoamericano ha reso internazionale il premio vibonese, e allo ...... come Ostigard che per mezzora ha fatto il mediano, maha chiarito: "Di veri infortuni ne ... A meno che non abbiano già l'alternativa in tasca, ADL non penso che farà questa" e poi: "......(25) dell'Atalanta e Takehiro Tomiyasu (24) dell'Arsenal come principali indiziati (il giapponese è la prima, ma solo in prestito). Perché il Napoli può saltare (nel silenzio di Rudi): ...

La scelta di Garcia cambia tutto: mercato ribaltato Spazio Napoli

Il polacco e il nigeriano distratti dalle maxi-offerte degli arabi, il tecnico francese chiede chiarezza ed esce allo scoperto: i fan preoccupati ...La permanenza di Zielinski al Napoli resta in bilico: Koopmeiners sarebbe la prima scelta in mediana in caso di addio al polacco ...