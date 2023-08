La Saudi League sarà visibile in chiaro su La7

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 agosto 2023) Dal prossimo 14 agosto la, il campionato arabo che tanto sta facendo parlare di sé per le stelle del calcio mondiale che vi sono sbarcate,possibile vederla anche in Italia grazie all’ emittente televisiva La7 che ne ha acquistato i diritti per due stagioni trasmettendo ogni settimana la partita più importante. LASBARCA SULLA TV ITALIANA: LE SQUADRE PIÙ RAPPRESENTATIVE Gli sportivi di casa nostra potranno godersi lo spettacolo di quello che si pensa possa diventare a breve il campionato più attraente del mondo per via dei numerosi campioni che hanno deciso di intraprendere questa avventura a suon di milioni. L’ Al-Nassr è la squadra favorita, potendo contare non solo su Cristiano Ronaldo, giunto un anno fa, ma anche Sadio Mane’, ex Bayern Monaco e Liverpool, ...