La Russia riprende il suo programma lunare dopo quasi 50 anni

(Di martedì 8 agosto 2023) Nel pieno dell'offensiva militare contro l'Ucraina, lail suoe si appresta a lanciare, nella notte italiana di venerdì 11 agosto 2023, la sua prima missione sulla Luna dal 1976. Si tratta di Luna-25, un lander con cui Mosca cerca di stare al passo delle missioni analoghe lanciate dalle agenzie spaziali di altre potenze straniere, come i colleghi cinesi e, soprattutto, delArtemis con cui la Nasa e i suoi partner si preparano, nei prossimi, a riportare l'uomo sulla Lunaoltre 50, questa volta per installare una base permanente.Il razzo Soyuz con a bordo la sonda russa partirà dal nuovo cosmodromo di Vostotchny, nell'Oblast dell'Amur, Estremo oriente russo, mentre Luna-25,...

