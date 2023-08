La Russa si commuove ricordando Marcinelle | “Un pensiero a tutti i caduti sul lavoro”

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Ignazio La, presidente del Senato, ha inviato un messaggio in occasione del 67° anniversario della tragedia die della 22° Giornata nazionale del sacrificio delitaliano nel mondo: “Nel giorno del 67° anniversario della tragedia diricordiamo con profonda commozione i 262 minatori rimasti vittime di quel tragico evento. Tra questi, 136 erano gli italiani. Uomini che con grande sacrificio e coraggio avevano lasciato la Patria in cerca di opportunità e condizioni di vita migliori. A loro va il nostro, così come aquegli italianisulin ogni parte del mondo, ai quali è dedicata l'odierna Giornata nazionale del sacrificio delitaliano nel mondo, istituita nel 2001 ...