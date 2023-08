La risposta senza veli | sui social | della moglie di Facchinetti

Leggi su tvzap

(Di martedì 8 agosto 2023) Personaggi TV. Ladi Francescopeli sulla lingua. Wilma Faissol ha risposto in modo schietto e diretto ad una domanda intima fatta da una fan su Instagram. La domanda riguardava un aspettovita privata e di coppia. La Faissol non si è fatta intimidire e con nonchalance ha chiarito ogni dubbiosua seguace. Le dimensioni contano? Wilma Helena Faissol è laureata in odontoiatria e ha frequentato un master in chirurgia ortopedica facciale. In seguito lascia gli studi per dedicarsi alla recitazione a New York. Ora è un ifluencer e mamma a tempo pieno, nonchédel moto cantante. Si occupa di un brand, creato da lei stessa, che punta a migliorare la vita sessuale di uomini e donne. Sulla pagina ufficiale di quest’ultimo una ragazza ha chiesto ...