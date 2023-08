La Rari Nantes Salerno chiude la stagione sportiva con due atleti al campionato italiano

(Di martedì 8 agosto 2023) PER LASICON I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI UNA GRANDEDI NUOTO AGONISTICO. Il bilancio di questo primo anno di nuoto agonistico in casaè più che positivo. Il desiderio del suo presidente, Enrico Gallozzi, di tornare alle origini della società rilanciando il settore nuoto, può considerarsi compiuto. Con un

Savona . L'allenatore Didieu Cavallera non farà più parte dello staff tecnico dellaSavona. Da tre anni responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso, ha fatto una scelta di vita e ha deciso di lasciare la pallanuoto.Afferma il Direttore Tecnico savonese, Alberto Angelini; "Esprimo le più sentite congratulazioni ai nostri ragazzi per il prestigioso risultato ottenuto a nome mio ma soprattutto di tutta la. ...Con un team dedicato e la guida esperta del tecnico e supervisore Arnaldo Stanzione, insieme a Federico Forte che segue gli atleti più giovani, laSalerno ha solidamente posto le ...

Pallanuoto, l’allenatore Didieu Cavallera saluta la Rari Nantes Savona: “Sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte di questo club” IVG.it

Per tre anni è stato responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso, ora ha deciso di dedicarsi solo alla famiglia ...Grandi risultati per la nuotatrice montevarchina Gaialuce Becattini, in vasca al Foro Italico a Roma, dove si svolgevano gli Campionati italiani di categoria. Becattini, che gareggia sotto le insegna ...