La ragazza che accusa il calciatore Portanova di stupro | «Vorrei vederlo in un centro di recupero per uomini maltrattanti»

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) IlManoloè stato condannato perdi gruppo. Lui si è difeso pubblicamente sostenendo che presto avrebbe portato le prove della sua innocenza. Anche se è curioso che non abbia ritenuto di doverlo fare durante il processo in primo grado. Nel frattempo ha offerto un assegno allariconosciuta come vittima dai giudici. Intanto le tifose della Reggiana, dove si è trasferito, hanno inscenato una protesta contro la sua presenza in rosa. Oggi, in un’intervista a La Stampa, parla la vittima. Lei, studentessa romana di 22 anni, secondo il tribunale di Siena è stata picchiata e violentata da, suo fratello William, loro cugino e un quarto sodale. E oggi dice che piuttosto che in campo avrebbe voluto vedere il giocatore in undi ...