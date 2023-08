La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Agosto 2023 | Manuel È Scomparso!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladal 14 al 18è disperso dopo l’incidente aereo. Jana crede fermamente che il ragazzo possa essere ancora vivo… Laprosegue e, nella settimana dal 14 al 18, la tensione sarà alle stelle alla tenuta. Infattinon darà più notizie di sé dopo essere sparito nell’incidente aereo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Il Barone ha uno scontro con Alonso e lascia la famiglia dei marchesi, decidendo di partire per Cordoba e non farsi più vedere. Salvador viene rilasciato dal carcere grazie a tutto l’aiuto che gli è stato dato da parte degli amici, ma ...