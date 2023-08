La Promessa anticipazioni 9 agosto 2023 | Manuel scopre tutta la verità

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 8 agosto 2023) Lede “La“, in onda il 9su Canale5 alle ore 14.45, vedonosconvolto dopo aver saputo da don Alonso come stanno davvero le cose per quanto riguarda Jimena. Ci sarà poi una conversazione rivelatoria tra Mauro e Teresa, dove quest’ultima parlerà delle sue intenzioni per il futuro. Leonor infine troverà sostegno in Curro, che cercherà il modo di aiutarla parlando con Padre Camillo. Di seguito tutti i dettagli. Puntata Ladel 9e laagghiacciante Nel prossimo episodio,verrà travolto da unasconvolgente. Dopo la partenza di Jimena, Don Alonso confesserà al figlio che il suo matrimonio è l’ultima ...