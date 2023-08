La Promessa agosto 2023 | trame e anticipazioni 

... Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.361.000 telespettatori (22.2%); Canale 5: Laha ... Ascolti tv della mattina di lunedì 72023 Rai Uno: UnoMattina Estate ha intrattenuto un totale ...La scorsa settimana sono stati aggiudicati i lavori per gli arredi, la cucina e gli impianti, lunedì 21cominceranno le opere in legno. A settembre, poi, sarà la volta del bando di gestione, ...... Israele, 82023 /PRNewswire/ - Nasus Pharma Ltd, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica ... In Practice garantirà la diffusione delladi FMXIN002 all'interno della comunità medica ...

La Promessa, le trame dal 7 all’11 agosto 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Il trio di investigatori più impertinente della tv, composto da Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, torna dall'8 agosto su Disney+: nei nuovi episodi uno show di Broadway, un omicidio da risolv ...Se ne era parlato già venerdì a Porto Sant’Elpidio quando il tecnico della Recanatese, Giovanni Pagliari, nella sala stampa dello stadio ‘Ferranti’ si era lasciato sfuggire la frase "Adesso aspettiamo ...