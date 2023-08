La prima volta di Berrettini e Sinner si gioca anche fuori dal campo

(Di martedì 8 agosto 2023) Matteoe Janniksono pronti a sfidarsi, è il loro primo confronto diretto in un match del circuito ATP. Scendono inil 9 agosto nel secondo turno del Torneo di Toronto perrsi un posto agli ottavi di finale, dividendo di fatto i tantissimi italiani appassionati di tennis. Perché, questo è certo, chi ama uno non può amarel’altro. Matteo, classe ‘96 è nato a Roma. Il suo carattere espansivo e il suo sorriso contagioso sono figlidella sua romanità. Solare, estroverso, sempre pronto alla battuta, Matteoè statoospite a Sanremo. Il suo idolo? Roger Federer. Jannik, classe 2001, è di San Candido, località più famosa per lo sci che per il tennis. ...

... indicato da fonti vicine agli organizzatori ma non certificato da questi ultimi - per presentare per ladal vivo a tutto il mondo il suo nuovo album "Utopia" , uscito lo scorso 28 luglio ...Il rapper texano, che conta ben 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, ha fatto ascoltare i brani del nuovo disco per ladal vivo. Si tratta del suo quarto album, 'Utopia', che è ...... ha parlato del suo personaggio, il Grande Ammiraglio Thrawn , nel nuovo progetto live action , ricordando come sia stato scritturato per la serie dopo averlo interpretato per lanella ...

A luglio oltre 1 milione voli in Ue, prima volta dal Covid QUOTIDIANO NAZIONALE

ll generale Tiani non incontra l’Ecowas, Bazoum ancora recluso. I capi di Stato del blocco africano si sono dati appuntamento domani in Nigeria ...Il premier britannico Sunak, figlio e nipote di immigrati, propone soluzioni durissime nei confronti degli immigrati di oggi. Come spesso è avvenuto un po’ ovunque ...