La pista contestata I residenti di Narnali ' Progetto sbagliato E spariscono parcheggi'

Il comitato: 'Nuovo percorso ciclabile ad altezza strada o con marciapiede troppo largo'. L'assessore Leoni: 'Necessario per tutelare le ...Alla scadenza del 31 luglio nessuna azienda ha partecipato al bando per la costruzione della costosa eda bob, slittino e skeleton ...Si arriva quindi al Nurburgring , piove,pericolosa,da alcuni. Niki è in testa alla classifica, chiede di non correre perché le condizioni sono difficili: ' Ci fu un briefing molto ...

La pista contestata I residenti di Narnali "Progetto sbagliato E ... LA NAZIONE

Il comitato: "Nuovo percorso ciclabile ad altezza strada o con marciapiede troppo largo". L’assessore Leoni: "Necessario per tutelare le case".L’ex presidente della Repubblica nel 1982 negò la matrice fascista e fu osannato da Pino Rauti. Raisi prima, Mollicone poi hanno coltivato la tesi della mano ...