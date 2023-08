La pipì non funziona sulle punture di medusa. Ecco cosa fare - La guida utile

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) Altro giorno in spiaggia, altra difficoltà. La nuotata prosegue tranquilla, quando all’improvviso un forte bruciore sulla pelle ci costringe a fermarci. Girandoci intorno le vediamo. L’acqua pullula di meduse. Ci affrettiamo a riva a subito compiamo un gesto tanto imbarazzante quanto diffuso: memori della puntata di Friends in cui Chandler “cura” così Monica, bagniamo la parte colpita dallacon l’urina. Questa credenza è spesso passata di generazione in generazione, ma è davvero efficace? No! Lanondi. In questo articolo, metteremo a nudo la verità dietro a questa pratica e vi forniremo le informazioni necessarie per affrontare lediin modo sicuro ed efficace. Per chi ha fretta: L’urina ...