La natura dolosa degli incendi che stanno devastando la Sardegna è stata accertata dalla Forestale | sono stati trovati gli inneschi che testimoniano l' azione volontaria da parte | finora | di ignoti Il resto lo ha fatto la furia del maestrale Rabbia e dolore tra gli abitanti e i turisti Ma non solo Anche l' ex velina di origine sarda chiede giustizia

(Di martedì 8 agosto 2023) «Prego che le persone e gli animali siano messi al sicuro e che i responsabili siano chiusi in carcere a vita». Su Instagram Elisabetta Canalis, 44 anni, ha urlato la suae ilper gliin. Parole dure ma comprensibili visto che nelle ultime ore èladei roghi che hanno devastato centinaia di ettari di terreno.in ...

Laè stata accertata dalla Forestale per alcuni roghi divampati nel sud dell'isola e nel Nuorese: sono stati trovati gli inneschi che testimoniano l'azione volontaria da parte, finora, ..."La gran parte di questi incendi sono di- rileva il ministro degli Interni Matteo Piantedosi - Poi la scarsa manutenzione del territorio o le condizioni climatiche sono fattori ...La stretta sui piromani Le cronache delle ultime ore ci hanno consegnato una Sardegna in ginocchio con incendi didopo il ritrovameno di numerosi inneschi per appiccare il fuoco. Viene ...

Incendi in Sardegna, accertata la natura dolosa: è caccia ai ... Il Meridiano News

Il provvedimento è stato preso sulla base del materiale raccolto dalla procura e della audizione del diretto interessato. Ma le condotte sono colpose e non dolose.Cronaca nazionale Nuoro - 08/08/2023 07:27 - Un'ondata devastante di incendi ha scosso la pittoresca Sardegna, con fiamme che hanno divorato centinaia di ettari, costretto all'evacuazione ...