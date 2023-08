La lisciva | come mia nonna trasformava la cenere in sapone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 8 agosto 2023) Ebbene sì, miapreparava anche il detersivo fai da te in casa, con lasi faceva una volta. Anzi,si fa da sempre. Mi sono documentata, spinta dalla curiosità, e navigando qua e là su internet ho scoperto che addirittura 2.500 anni prima della nascita di Cristo, gli Assiri erano soliti lavare indumenti e stoviglie con questo intruglio. L’usanza non è mai stata persa nei secoli, almeno nel bacino del Mediterraneo e ci sono documenti che attestano il suo utilizzo nel Medioevo, nel Rinascimento, nella Restaurazione fino al 1.900. Mia, insomma, non faceva altro che seguire istruzioni antiche, tramandate di madre in figlia lungo tutto l’arco della storia e impresse in una sorta di DNA dell’anima. La vedevo raccogliere ladel camino, setacciarla ...