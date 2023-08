La legge “anti-pezzotto” è in vigore | dal blocco entro 30 minuti per i siti pirata fino al carcere per chi trasmette in modo illegale

(Di martedì 8 agosto 2023) Entra oggi inla93/2023 (ribattezzata anche “” o “-pirateria”, ndr) che, unitamente al nuovo regolamento dell’Agcom, punta a limitare e a estirpare la visionedi contenuti audiovisivi coperti da copyright. A esserne interessati sono soprattutto i contenuti trasmessi in streaming dai broadcaster opernel settore sportivo, come DAZN, Sky o Lega Serie A, ma non mancano anche servizi per lo streaming dei film, serie tv, spettacoli, programmi televisivi ed eventi musicali. Secondo le nuove regole, l’Agcom potrà intervenire e oscurare in 30che trasmettono illegalmente i contenuti coperti da copyright, su segnalazione delle parti lese. ...

Da oggi entra ufficialmente in vigore la nuova legge anti pirateria. A ricordarlo, attraverso una nota, è Dazn. " Le nuove modalità di contrasto più severe e rapide, permetteranno di emanare ingiunzio ...Le nuove norme consentono di ordinare nei primi 30 minuti della trasmissione dell'evento "piratato" il blocco della riproduzione illegale ...