La guerra in Ucraina è iniziata in Georgia

(Di martedì 8 agosto 2023) Quindici anni fa, durante un vertice della Nato che si teneva a Bucarest, i paesi dell’Alleanza atlantica si erano convinti che il modo migliore per calmare Vladimir Putin fosse ac... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...attuare il lungo elenco di riforme necessarie per aderire all'Unione europea quando lasarà finita, ma anche se tutta l'organizzazione può riformarsi sufficientemente per aggregare l'", ...Il protrarsi della, coincidente con una congiuntura economica difficile legata all'...Kaczyski sta modificando leggermente il suo approccio nella linea da condurre nei confronti dell', ......del Financial Times che è uscita domenica e che ha conteggiato almeno cento miliardi di euro di perdite dirette dalle operazioni in Russia da quando è iniziata ladi aggressione all'. ...

Sono trascorsi quindici anni dall’invasione del territorio georgiano da parte di Putin. A Tbilisi, con un conflitto mai finito, il Cremlino ha cristallizzato l’arte dell’impunità ed è arrivato a un pa ...I racconti dei soldati e i civili impegnati nella controffensiva: “Ci si abitua a tutto”; “La situazione è tesa, ma ce la faremo" - Reportage ...