La Guardia costiera cinese allontana una nave filippina con un cannone ad acqua

(Di martedì 8 agosto 2023) In un video la Cina mostra una suadellaimpegnata adre un'imbarcazionecon unad, in un'azione descritta come un "avvertimento". E aggiungendo ...

In un video la Cina mostra una sua nave dellaimpegnata ad allontanare un'imbarcazione filippina con un cannone ad acqua, in un'azione descritta come un "avvertimento". E aggiungendo che ha sempre esercitato "moderazione ...A Vibo Valentia lainterviene e soccorre una bagnante in difficolta' a causa delle proibitive condizioni del mare che le impedivano di rientrare a riva. (NPK) 8 agosto 2023VIBO VALENTIA - A Vibo Valentia laè intervenuta per soccorrere una bagnante in difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare che le impedivano di rientrare a riva. pc/gtr Condividi questo articolo: Sponsor

Bagnante in difficolta' a Vibo Valentia, interviene la Guardia costiera - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

In un video la Cina mostra una sua nave della Guardia costiera impegnata ad allontanare un'imbarcazione filippina con un cannone ad acqua, in ...Meravigliosa scoperta al Lido del Sole di Torre Del Greco, uova di tartaruga ritrovate in spiaggia. La zona è stata immediatamente interdetta dalla Guardia Costiera, folla di curiosi allo stabilimento ...